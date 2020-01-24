2020-01-24T10:48:51+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 77 миллионов продают средневековый замок

В нем три этажа с кафе, рестораном и караоке-баром
Мария Трапезникова
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Фото: N1.RUФото: N1.RU
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В Екатеринбурге выставили на продажу средневековый замок. Правда, это, конечно, не настоящий замок, а просто стилизованный под него трехэтажный ресторан с караоке. Заплатить за него нужно будет 76,8 миллионов рублей.

На первом этаже замка - кафе, на втором - ресторан, а на цокольном - караоке-бар.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

- Место отличное, проходимость большая. На данный момент сдается в аренду. Кафе находится в очень хорошем состоянии. Караоке-бар работает с четверга по воскресенье, а кафе и ресторан - ежедневно, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

Здание напоминает средневековый замок не только снаружи, но и внутри - благодаря каменным лестницам, старинным зеркалам, люстрам и стенам.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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