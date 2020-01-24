В Екатеринбурге за 77 миллионов продают средневековый замок
В Екатеринбурге выставили на продажу средневековый замок. Правда, это, конечно, не настоящий замок, а просто стилизованный под него трехэтажный ресторан с караоке. Заплатить за него нужно будет 76,8 миллионов рублей.
На первом этаже замка - кафе, на втором - ресторан, а на цокольном - караоке-бар.
Фото: N1.RU
- Место отличное, проходимость большая. На данный момент сдается в аренду. Кафе находится в очень хорошем состоянии. Караоке-бар работает с четверга по воскресенье, а кафе и ресторан - ежедневно, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.
Здание напоминает средневековый замок не только снаружи, но и внутри - благодаря каменным лестницам, старинным зеркалам, люстрам и стенам.
Фото: N1.RU
Фото: N1.RU
Фото: N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU