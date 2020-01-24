2020-01-24T10:33:01+03:00
Общество

Перевозки пассажиров пригородными «Ласточками» в Свердловской области выросли на 28% в 2019 году

В 2019 году пригородными электропоездами «Ласточка» в Свердловской области перевезено 1,5 миллиона пассажиров
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Электропоезд Ласточка фото: Владимир КашеваровЭлектропоезд Ласточка фото: Владимир Кашеваров
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В 2019 году пригородными электропоездами «Ласточка» в Свердловской области перевезено 1,5 млн пассажиров, что на 28% больше, чем в 2018 году (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»). В направлении Нижнего Тагила на скоростную электричку было продано 900 тыс. билетов (+18%), в направлении Каменска-Уральского – 350 тыс. билетов (+29%), в направлении Кузино – 167,6 тыс. билетов. Жителей региона привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда.

«Ласточки» в Свердловской области в пригородном сообщении курсируют из Екатеринбурга в Кушву и Серов (через Нижний Тагил), в Шалю и Кузино (через Первоуральск) и в Каменск-Уральский. В графике 2020 года на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил появились дополнительные рейсы: частота курсирования «Ласточек» увеличена до 5 пар в день (прим: пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»). Кроме того, на ряде рейсов назначены сдвоенные поезда из десяти вагонов.

Оформить проездные документы на электропоезда «Ласточка» можно во всех пригородных кассах АО «СПК», в терминалах самообслуживания, на сайте компании, а также через мобильное приложение «Пригород». Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в «Ласточку» помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

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