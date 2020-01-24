«Этих преступников даже людьми назвать нельзя»: начальник Свердловской полиции впервые прокомментировал убийство Ксении Каторгиной

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:25:31+03:00

Он отметил, что подобных убийств не встречал на своей службе с 90-х годов

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Сегодня во время пресс-конференции с журналистами новый глава Свердловской полиции Александр Мешков впервые высказался по поводу убийства молодой мамы Ксении Каторгиной.

- Я считаю, что наши сыщики уголовного розыска совместно с коллегами из Челябинской области сработали оперативно, - подчеркнул он. - Да, можно было задержать немного быстрее, но с самого начала было несколько версий, насчет того, куда пропала девушка. Я таких преступлений со времен 90-х не помню. А этих бандитов даже людьми назвать нельзя.

Напомним, 27-летняя жительница Екатеринбурга пропала еще в октябре прошлого года. Как стало известно позднее, она поехала продавать свой автомобиль и стала жертвой банды из Челябинской области. Они убили девушку, забрали машину и перепродали ее. Машину через день нашли в Челябинске у перекупщика, а еще через несколько дней стражи порядка задержали троицу. После этого в колодце на окраине Екатеринбурга нашли тело Ксении. Сейчас «криминальное трио» находится в СИЗО до 12 апреля.

У убитой, помимо маленькой дочки, оставалась не выплаченной часть ипотеки, которую чуть позже закрыл уральский бизнесмен Игорь Алтушкин. А еще через некоторое время уральский банк списал все долги по кредитам молодой мамы.

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ИСТОЧНИК KP.RU