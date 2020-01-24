Поставит сослуживца: начальник свердловского ГУ МВД рассказал, что главным полицейским Екатеринбурга станет силовик из Астрахани

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:20:38+03:00

Александр Мешков не стал раскрывать, кто именно займет пост Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков рассказал, что главой екатеринбургской полиции станет выходец из Астрахани.

Напомним, что Мешков сам несколько лет проработал главой астраханского полицейского главка. На эту должность он был назначен в 2017 году, а с осени 2019 года, указом президента, Мешков занял аналогичный пост в свердловской полиции.

О том, кто именно станет главой УМВД Екатеринбурга Александр Мешков уточнять не стал. Эта должность стала вакантной в декабре прошлого года после того, как Сергей Кулагин ушел на пенсию. Сейчас временно исполняющим обязанности начальника УМВД является Андрей Швыдченко.

ИСТОЧНИК KP.RU