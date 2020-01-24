Работа ночью мешает спать: в Екатеринбурге из жилых домов уберут все пункты полиции

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:03:43+03:00

В Екатеринбурге уберут пункты полиции из жилых домов, потому что они мешают горожанам Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге до 2023 года планируют убрать все участковые пункты полиции, которые находятся в жилых домах. Об этом на встрече с журналистами заявил новый глава свердловской полиции Александр Мешков.

- Некоторым жителям не нравится, что пункты полиции расположены в их доме. Все-таки у нас ненормированный график, и нам приходится работать даже ночью, - объяснил он. - Думаю, до 2023 года все подобные пункты должны из жилых домов уйти.

Сегодня, 24 января, Александр Мешков провел первую встречу с журналистами с момента своего назначения - с сентября прошлого года. В ходе нее он отвечал на вопросы и затронул тему «скверных» протестов, которые прошли в Екатеринбурге в мае прошлого года. Он заявил, что все участники должны сделать соответствующие выводы и не допустить в будущем подобного.

ИСТОЧНИК KP.RU