2020-01-24T09:49:45+03:00
Общество

«Это вам не супермаркет строить»: новый глава свердловской полиции - о «скверных» протестах

Александр Мешков отметил, что все участники майских конфликтов должны сделать вывод из произошедшего
Олег ГАЛИМОВМария Трапезникова
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Александр Мешков высказался по поводу протестов в сквере у ДрамтеатраАлександр Мешков высказался по поводу протестов в сквере у ДрамтеатраФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новый начальник свердловского полицейского главка Александр Мешков сегодня провел первую встречу с журналистами и прокомментировал протесты, которые проходили в Екатеринбурге в мае у Театра Драмы - против строительства храма Святой Екатерины.

Так, по его словам, все произошедшее должно было сказаться не только на участниках протестов - и тех, которые были «за сквер», и тех, кто «за храм», но и на работе городских властей и правоохранительных органов.

- На мой взгляд, все должны сделать из этого какие-то выводы. Я не хочу плохо говорить про коллег с органов власти, но они тоже должны понять, почему случилось то, что случилось, - заявил Мешков на вопрос журналиста «КП-Екатеринбург». - Строительство храма - это же вам не супермаркет строить или какой-нибудь торговый центр. Наверное, власти недооценили людей. И вот вам результат.

Также начальник областного полицейского главка подчеркнул, что в Екатеринбурге живут люди, которые очень любят свой город. И любые изменения, которые в нем происходят, они воспринимают болезненно.

- Давайте мы с вами сделаем вывод и будем стараться, чтобы такого больше не произошло. Мы живем в демократичном государстве, и мнение народа очень важно, его надо слушать, - заключил Мешков.

Напомним, генерал-майор Александр Мешков приступил к обязанностям начальника свердловского полицейского главка в сентябре прошлого года. Он занял место, которое пустовало около года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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