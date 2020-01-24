В Екатеринбурге у братьев забрали иномарку за долги по «коммуналке»
В Екатеринбурге судебные приставы забрали у двух братьев иномарку Peugeot из-за долгов по «коммуналке» в 80 тысяч. Долг погашать родственники добровольно не торопились, даже после решения суда.
- Тогда судебный пристав-исполнитель на расчетные счета должников наложил аресты, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. - Кроме того, у одного из мужчин имеется в собственности автомобиль Peugeot. Однако местонахождение его установить не удалось, поэтому машину объявили в розыск.
В итоге, иномарку нашли в Кировском районе и тут же конфисковали, передав управляющей компании на ответственное хранение. Один из братьев, который и был ее владельцем, добровольно передал ключи и техпаспорт на машину.
ИСТОЧНИК KP.RU