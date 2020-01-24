2020-01-24T08:49:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге у братьев забрали иномарку за долги по «коммуналке»

Они накопили больше 80 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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В Екатеринбурге судебные приставы забрали у двух братьев иномарку Peugeot из-за долгов по «коммуналке» в 80 тысяч. Долг погашать родственники добровольно не торопились, даже после решения суда.

- Тогда судебный пристав-исполнитель на расчетные счета должников наложил аресты, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. - Кроме того, у одного из мужчин имеется в собственности автомобиль Peugeot. Однако местонахождение его установить не удалось, поэтому машину объявили в розыск.

В итоге, иномарку нашли в Кировском районе и тут же конфисковали, передав управляющей компании на ответственное хранение. Один из братьев, который и был ее владельцем, добровольно передал ключи и техпаспорт на машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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