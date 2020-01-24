2020-01-24T08:26:13+03:00
Общество

Свердловчанку отправили в тюрьму за долги по алиментам

Она не выплатила маленькому сыну больше 630 тысяч
Мария Трапезникова
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Свердловчанку отправили в тюрьму за долги по алиментамСвердловчанку отправили в тюрьму за долги по алиментамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Шалинском районе Свердловской области под суд отправили 31-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в том, что она не платит алименты своему сыну. Хотя в 2005 году, во время развода, ее обязали выплачивать ребенку ежемесячно ¼ доли всего своего заработка. Но женщина решила игнорировать постановление суда.

Летом 2019 года ей назначили 70 часов обязательных работ из-за долгов по алиментам. Однако даже после этого женщина не сделала выводы из ситуации, не устроилась на работу и в службу занятости не обращалась. Общий ее долг составил больше 631 тысячи рублей.

- Необходимо отметить, что подсудимой совершено преступление в условиях не снятой и не погашенной судимости за совершение аналогичного преступления, наказание за которое в виде исправительных работ ей заменялось в связи с нарушением порядка отбытия на лишение свободы, - уточнили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В этот раз Шалинский суд, учитывая все вышеперечисленное, отправил женщину на четыре месяца в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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