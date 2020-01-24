2020-01-24T07:50:16+03:00
Происшествия

Потому что шалили нервишки: полицейские поймали двух уральцев, которые везли наркотики «для бабушки»

Сейчас на них завели уголовное дело
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Минувшим вечером сотрудники ГИБДД остановили подозрительную иномарку Ford, при осмотре которой в салоне обнаружили рюкзак с наркотиками. За рулем машины сидел 25-летний молодой человек, а на заднем сидении - мужчина лет 35. Во время проверки документов они сильно занервничали, что не могли не заметить полицейские.

- На заднем сидении находился рюкзак пассажира, и сотрудники полиции попросили пояснить, что в нем. Гражданин сообщил, что везет травяной сбор для своей бабушки, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. - А когда по просьбе инспекторов он сам открыл рюкзак, в нем нашли пакет с веществом, похожим на части растения конопли.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Мужчин задержали и вызвали группу по расследованию дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Рюкзак тоже забрали и направили на экспертизу, которая подтвердила, что в пакете была марихуана массой 438,37 граммов. Водителя и его попутчика отправили в Красноуфимскую районную больницу на медосвидетельствование, чтобы проверить, были ли они «под кайфом».

- Пассажир Ford пояснил, что коноплю он собрал для личного потребления на участке с дикорастущими растениями, который обнаружил недавно в Красноуфимском районе, - добавили в ГИБДД.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сейчас по данному факту в адрес начальника Устьмашского территориального отдела МО «Красноуфимский округ» полицейские направили представление о принятии мер для устранения поля с коноплей. А на двух товарищей следователи Красноуфимска завели уголовное дело. Максимальный срок, который им теперь грозит - до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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