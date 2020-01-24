Уральский «Автомобилист» в двенадцатый раз обыграл «Трактор»

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:28:55+03:00

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Накануне прошел очередной, 12-й по счету, матч между уральским «Автомобилистом» и челябинским «Трактором», которая завершилась победой нашей сборной практически всухую.

Брукс Мэйсек открыл счет на уже на 13-й минуте и до перерыва забросил вторую шайбу. В середине встречи команды получили обоюдное удаление, и в формате «четыре на четыре» соперники быстро сократили отставание.

Фото: ХК "Автомобилист"

Но под конец второго периода Алексей Василевский сделал счет 3:1, а Джефф Плэтт забросил шайбу в пустые ворота. Итоговый счет составил 4:1 в пользу «Автомобилиста».

Фото: ХК "Автомобилист"

ИСТОЧНИК KP.RU