2020-01-24T07:01:57+03:00
Происшествия

Газовики назвали предварительную причину взрыва в пятижтажке в Каменске-Уральском

По их данным, виноватой оказалась хозяйка, которая неправильно пользовалась газовым оборудованием
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Сегодня рано утром, около 5:00, в жилой пятиэтажке в Каменске-Уральском произошел сильный взрыв газа. Спасатели в срочном порядке эвакуировали из подъезда, где произошел хлопок, 28 человек, включая трех детей. Еще одну женщину с термическими ожогами срочно госпитализировали в травматологию.

На место для выяснения причины приехали специалисты «ГАЗЭКС». Они обследовали всю квартиру и ничего подозрительного не нашли.

- Кран у газовой плиты находился в закрытом положении, краники у плиты также закрыты. Визуальным осмотром деформации плиты не обнаружено, - рассказали в пресс-службе. - Причины взрыва устанавливаются. По предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение правил пользования газовым оборудованием. По данным полиции, хозяйка квартиры была пьяна.

Газовики также добавили, что газовая система дома находится в рабочем состоянии. Техническое обслуживание газового оборудования проводилось по графику, в июне 2019 года. В данный момент подъезд временно отключили от газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Газовики назвали предварительную причину взрыва в пятижтажке в Каменске-Уральском
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