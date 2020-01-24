Петицию подписали больше сотни человек: екатеринбуржцы просят Путина не сносить Приборостроительный завод

24 Янв. 2020 2020-01-24T06:46:07+03:00

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Жители Екатеринбурга активно собирают подписи на петицию, адресованную Президенту РФ Владимиру Путину. В ней они просят признать здание Приборостроительного завода памятником культурного наследия и, соответственно, не сносить его. Ее уже подписали больше 150 человек. Автором петиции стал местный активист Никита Страгис.

- Сложно переоценить значение Уральского приборостроительного завода для истории России и всего мира. Без авиационного оборудования наши самолеты не смогли бы противостоять гитлеровской авиации и советская армия проиграла бы войну, лишившись поддержки с воздуха, - в заключении петиции отмечает Никита Страгис. - Без Уральского приборостроительного завода наша страна, возможно, прекратила бы свое существование в 1940-х, а «третий рейх» существовал бы до сих пор.

На месте завода сейчас планируется построить Храм святой Екатерины - площадку выбрали после общегородского опроса, который проходил осенью прошлого года. Сейчас же рядом с заброшенным заводом находится библиотека имени Максима Горького, которой так и не суждено было открыться. Здание было построено еще в 1940-1960-х годах. Книжный фонд должен был стать одним из самых больших в стране - в два миллиона томов, с кабинетами для ученых и читальными залами для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU