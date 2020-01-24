На аудит всех объектов Универсиады в Екатеринбурге потратят 18,5 миллионов

24 Янв. 2020 2020-01-24T06:21:25+03:00

Их все должны будут привести в идеальное состояние, чтобы они отвечали международным требованиям

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Перед тем, как провести в Екатеринбурге Универсиаду-2023, власти Свердловской области решили провести аудит состояния «информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры» будущих соревнований. Тому, кто за это возьмется, Департамент информатизации и связи региона готов заплатить 18,5 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

- Основные цели: определение наличия и качественных показателей систем, необходимых для организации проведения Универсиады-2023. И определение соответствия указанных систем условиям проведения Универсиады согласно требованиям FISU, международных и российских спортивных федераций, а также автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция «Универсиада 2023», - говорится в документации.

Согласно документам, проверить нужно будет 38 объектов в городе, включая центральный стадион «Екатеринбург-Арена», а также волейбольную академию Карполя и ледовую арену УГМК, которые еще не построены.

ИСТОЧНИК KP.RU