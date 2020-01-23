2020-01-23T18:42:28+03:00
Общество

Все лучшее детям: в Екатеринбурге отремонтировали ледовую арену за 135 миллионов рублей

На новой площадки теперь будут заниматься будущие фигуристы
Юлия СТАЛИНА
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Фото: департамент информационной политики администрации ЕкатеринбургаФото: департамент информационной политики администрации Екатеринбурга
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Сегодня, 23 января, в Екатеринбурге в спортшколе «Локомотив» открыли ледовую арену. Площадка потерпела серьезный ремонт и теперь готова принять будущих олимпийских чемпионов. Еще пятнадцать лет назад состояние здания было плачевным: протекающая крыша, устарелое оборудование для занятий, плохо приспособленные к тренировкам помещения.

- Именно по этой причине было принято решение о капитальном ремонте такого уникального спортивного объекта. Реализованное сложное техническое решение с куполом и отсутствующими перемычками и колоннами, новыми системой вентиляции и кровлей позволит юным дарованиям ещё тщательнее оттачивать навыки олимпийского вида спорта. Поздравляю всех жителей Екатеринбурга с обретением столь долгожданного объекта,- заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

Как сообщает департамент информационной политики администрации города, на капитальный ремонт ледовой арены из бюджета Екатеринбурга потрачено 135 миллионов рублей.

Сейчас на базе спортивной школы «Локомотив» в отделении фигурного катания занимается более 400 детей. Подготовку спортсменов осуществляют 15 квалифицированных тренеров. Среди них – заслуженный тренер России Елена Левковец и мастер спорта международного класса Александра Тарасова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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