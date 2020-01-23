В Екатеринбурге ветеранов Великой Отечественной войны наградили медалями

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:31:46+03:00

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В правительстве Свердловской области наградили медалями ветеранов Великой Отечественной войны. Подарки в честь 75-летия Победы получили 15 человек. Среди них был участник битвы на Курской дуге Михаил Васильевич Числов, жительница блокадного Ленинграда Вера Петровна Лощанова. Медали вручил глава региона Евгений Куйвашев.

- Дорогие ветераны, низкий поклон вам за мужество и героизм, за огромный запас жизненной стойкости, который позволил преодолеть все тяготы войны, который вы сохраняете по сей день. За великий пример силы духа, ответственности за судьбу страны, который вы даете всем нам. Здоровья вам, счастья, благополучия, внимания, любви и заботы близких вам людей, мирного неба над головой, - поблагодарил губернатор.

Также в течение «Года памяти и славы» юбилейными медалями будут награждены 30 866 ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников гетто и концлагерей, живущих в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU