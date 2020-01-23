2020-01-23T17:09:18+03:00
Дом. Семья

«Я вашу ель шатал»: тигр из екатеринбургского зоопарка набросился на заросли деревьев

Оказывается, там был спрятан необычный подарок для полосатого [ВИДЕО]
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Екатеринбургский зоопаркФото: Екатеринбургский зоопарк
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Жизнь тигра по кличке Джагар из Екатеринбургского зоопарка нельзя назвать скучной. То он играет с лианами, то с бутылками. В этот раз в вольере полосатого котика установили живую ель. Радости не было предела. И не потому что Джагар любит хвойные деревья. Сотрудники зоопарка между веток спрятали мясо. Охота удалась на славу.

- Сегодня у Джагара не простая задачка! Мясо спрятали в толпе елей, которых нам привезли вчера в большом количестве, - пишут сотрудники зоопарка в своем Instagram- аккаунте.

Кстати, Екатеринбургский зоопарк просит жителей города приносить к ним ели, которые остались после Нового года. Деревья будут украшением, а кому-то лакомством.

ekazoo.ruekazoo.ru
Тигр охотится на ель в Екатеринбургском зоопарке
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ИСТОЧНИК KP.RU

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