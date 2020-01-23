Глава свердловской полиции устроил своим подчиненным проверку на профпригодность

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:20:28+03:00

Два дня руководители территориальных ОВД сдавали зачеты по меткой стрельбе и знанию законов

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Свердловские полицейские на два дня стали студентами, которым пришлось сдавать зачеты. Руководители территориальных ОВД показывали, насколько они готовы к ЧП и свои знания законов. Помимо этого сотрудники МВД сдавали нормативы боевой подготовки. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

- Обязанность ежегодно подтверждать свою профессиональную пригодность возлагается на сотрудников МВД на основании федеральных законов «О службе в органах внутренних дел» и «О полиции». Руководитель любого территориального подразделения - это тот, на кого всегда равняются подчиненные, поэтому спрос с них особый и строгий, - заметил начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД области Владимир Тиряев.

Начальники ОВД соревновались в меткой стрельбе, сдавала челночный бег, отжимания от пола, подъем гири и боевые приемы. Результаты тестов станут известны 24 января. Итоги будет подводить лично начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков.

ИСТОЧНИК KP.RU