Просто не заметил: в центре Екатеринбурга в аварии пострадал двухлетний малыш

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:03:51+03:00

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Этим утром, около 11:25, в центре Екатеринбурга произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. По предварительной информации, водитель Nissan, который поворачивал в сторону Сакко и Ванцетти, не уступил дорогу проезжавшей по прямой Honda.

- В результате удара травмы получил двухлетний малыш, который сидел в машине Honda. Но мальчик находился в автокресле и был пристегнут ремнем безопасности, поэтому сильно не пострадал, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД оп Екатеринбургу. – Его для осмотра госпитализировали в детскую больницу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

За рулем Nissan сидел 30-летний мужчина, который объяснил аварию тем, что просто не заметил движущийся по встречке автомобиль. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП. Начато проведение дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU