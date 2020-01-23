2020-01-23T11:12:13+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 55 миллионов продают шикарную квартиру с колоннами и лепниной

Она находится в мини-поселке «Исеть» рядом с ЦПКиО
Мария Трапезникова
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Фото: N1.RUФото: N1.RU
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В Екатеринбурге, рядом с ЦПКиО, выставили на продажу шикарную квартиру с лепниной, старинными люстрами и дверями, и колоннами. Она находится в таунхаусе, в мини-поселке «Исеть». Ее общая площадь – 532 «квадрата». Отдать за всю эту старинную роскошь придется 55 миллионов рублей.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

- Отличная транспортная доступность сочетается с удаленностью от шумных и пыльных автомагистралей. Беседки, спортивные площадки, асфальтированные дорожки утопают в зелени насаждений, - рассказывает в объявлении N1.RU собственник. – Охраняемая, обособленная, закрытая зеленая зона, оборудованная видеонаблюдением и сигнализацией.

У квартиры большая лоджия и два балкона на разные стороны, а также два выхода – основной и на лужайку рядом с домом.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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