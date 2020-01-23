2020-01-23T10:30:27+03:00
Общество

Более 12 тысяч маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах СвЖД в 2019 году

Помощь в перемещении ручной клади и багажа, высадке и посадке в поезда, оформлении билетов, а также в сопровождении по территории ожидания получили 12,1 тысяч пассажиров
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«РЖД» с 2016 года реализует проект по развитию на вокзалах и остановочных пунктах специализированных служб помощи«РЖД» с 2016 года реализует проект по развитию на вокзалах и остановочных пунктах специализированных служб помощиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В январе – декабре 2019 года на вокзалах Свердловской железной дороги помощь в перемещении ручной клади и багажа, высадке и посадке в поезда, оформлении билетов, а также в сопровождении по территории (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункт, платформы и т.д.) получили 12,1 тыс. пассажиров с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения (на 1,2% больше, чем в 2018 году). Большая часть заявок поступила через Центр содействия мобильности (ЦСМ) ОАО «РЖД».

Для обработки заявок на услуги помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья ОАО «РЖД» с 2016 года реализует проект по развитию на вокзалах и остановочных пунктах специализированных служб помощи. На СвЖД они действуют на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут и Пыть-Ях. Там, где наличие такой службы не предусмотрено, помощь предоставляется силами сотрудников вокзала и перевозчика.

Кроме того, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение маломобильных пассажиров по территории вокзальных комплексов, компания планомерно работает над формированием безбарьерной среды и модернизацией инфраструктуры. Обеспечен беспрепятственный доступ к основным функциональным зонам, используется специальное оборудование. В местах перепада высот оборудуются пандусы, лифты и другие подъемные устройства. Для ориентирования слабовидящих пассажиров размещаются тактильно-контрастные указатели, пиктограммы, мнемосхемы, информирующие тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Кассовые залы и залы ожидания оснащаются индукционными системами для слабослышащих. Для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске, адаптируют билетные кассы, санитарные комнаты. Обустраиваются места отдыха для маломобильных пассажиров в залах ожидания.

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