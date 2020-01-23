Путин поговорил с уральскими студентками о спорте

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:39:34+03:00

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Накануне Президент РФ Владимир Путин провел встречу образовательном центре «Сириус», который находится в Сочи, с лучшими студентами страны. Там же присутствовали две студентки из Свердловской области, которые решили обсудить с президентом тему спорта и здравоохранения.

Анна Негашева, студентка УрФУ факультета «Международные отношения» и бывший член команды по синхронному фигурному катанию «Юность», затронула организацию спортивной медицины.

- Можно ли уравнять возможности спортсменов неолимпийских видов спорта, имеющих высшие спортивные достижения всероссийского и международного уровней, со спортсменами олимпийских видов спорта? – Спросила девушка.

Фото: kremlin.ru

Негашева отметила, что после завершения спортивной карьеры и поступая в вузы, такие люди не получают никаких дополнительных баллов за индивидуальные достижения. А все потому, что они не являются спортсменами олимпийских видов спорта. Девушка посчитала, что это несправедливо.

На что Путин ответил, что главным критерием при поступлении в вузы были и остаются знания, а не спортивные достижения.

- Но, в целом, я считаю, что вы правы: если уж есть какие-то преференции, они должны распространяться на все виды спорта, в том числе и на неолимпийские, - добавил президент. – Во всяким случае, те, которые сегодня олимпийскими не являются. Поэтому я с вами согласен, надо будет на это посмотреть.

Фото: kremlin.ru

Вторая студентка из Екатеринбурга, Виктория Скорынина, спросила главу государства о волонтерской деятельности и отметила, что другие, более старшие спортсмены, уже готовы поделиться с подрастающим поколением опытом и энергией.

- На самом деле, это, конечно, не шутки, это важно, когда люди, имеющие отношение к какому-то виду деятельности, которая привлекает внимание миллионов людей, делает еще другую позитивную работу, - заключил Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU