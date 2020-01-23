Путин поговорил с уральскими студентками о спорте
Накануне Президент РФ Владимир Путин провел встречу образовательном центре «Сириус», который находится в Сочи, с лучшими студентами страны. Там же присутствовали две студентки из Свердловской области, которые решили обсудить с президентом тему спорта и здравоохранения.
Анна Негашева, студентка УрФУ факультета «Международные отношения» и бывший член команды по синхронному фигурному катанию «Юность», затронула организацию спортивной медицины.
- Можно ли уравнять возможности спортсменов неолимпийских видов спорта, имеющих высшие спортивные достижения всероссийского и международного уровней, со спортсменами олимпийских видов спорта? – Спросила девушка.
Фото: kremlin.ru
Негашева отметила, что после завершения спортивной карьеры и поступая в вузы, такие люди не получают никаких дополнительных баллов за индивидуальные достижения. А все потому, что они не являются спортсменами олимпийских видов спорта. Девушка посчитала, что это несправедливо.
На что Путин ответил, что главным критерием при поступлении в вузы были и остаются знания, а не спортивные достижения.
- Но, в целом, я считаю, что вы правы: если уж есть какие-то преференции, они должны распространяться на все виды спорта, в том числе и на неолимпийские, - добавил президент. – Во всяким случае, те, которые сегодня олимпийскими не являются. Поэтому я с вами согласен, надо будет на это посмотреть.
Фото: kremlin.ru
Вторая студентка из Екатеринбурга, Виктория Скорынина, спросила главу государства о волонтерской деятельности и отметила, что другие, более старшие спортсмены, уже готовы поделиться с подрастающим поколением опытом и энергией.
- На самом деле, это, конечно, не шутки, это важно, когда люди, имеющие отношение к какому-то виду деятельности, которая привлекает внимание миллионов людей, делает еще другую позитивную работу, - заключил Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU