На ЖБИ энергетики перекроют проезды между домами

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:05:24+03:00

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В Екатеринбурге энергетики на полторы недели, с 30 января по 9 февраля, перекроют проезды между домами в районе ЖБИ. На закрытых участках будут прокладывать теплотрассу.

- Движение закроют по внутриквартальным проездам между домами №13Б и №11 и между домами №13Б и №17 по улице Новгородцевой, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: 2GIS

После окончания работ энергетики обещают почистить территорию от мусора и убрать раскопки, чтобы людям и машинам было удобно двигаться. Водителей просят обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU