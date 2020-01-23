2020-01-23T08:14:01+03:00
Происшествия

Екатеринбуржца отправили в тюрьму на семь лет за «земельные махинации» на 15 миллионов

Он без разрешения продавал строящиеся квартиры и пропадал, получив деньги
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба свердловской прокуратурыФото: пресс-служба свердловской прокуратуры
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В Екатеринбурге под суд отправили директора строительной компании «Регион – Капитал «Мост» Дмитрия Жижина, которого обвиняют в махинациях с землей. За 2,5 года он обманул восемь клиентов на 15,6 миллионов рублей, предлагая заключить с ними договоры финансирования жилых домов.

- В октябре 2011-го и марте 2012-го он приобрел два земельных участка в СНТ «Зеленый остров» с разрешенным использованием «садоводство», - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Фото: пресс-служба свердловской прокуратуры

Фото: пресс-служба свердловской прокуратуры

Чтобы привлечь к себе клиентов, он в СМИ разместил рекламу о продаже квартир. Он получал деньги за участки и исчезал. Жижин скрывал от потенциальных покупателей информацию об отсутствии разрешения на строительство многоквартирных домов и других документов.

- Однако зарегистрировать право собственности на доли в домах и на земельные участки потерпевшие так и не смогли – даже когда строительство закончилось, - добавили в прокуратуре. – В октябре и ноябре 2014-го дома в СНТ «Зеленый остров» признали самовольными постройками и снесли.

Оказалось, что в октябре прошлого года его осудили за точно такое же мошенничество. В этот раз Верх-Исетский суд отправил Жижина на семь лет в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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