2020-01-23T07:08:51+03:00
Общество

«Есть, о чем рассказать»: Юлия Михалкова раскроет всю правду о мужчинах из «Уральских пельменей»

Актриса пообещала написать откровенное «сенсационное эссе»
Мария Трапезникова
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Фото: Юлия Михалкова в InstagramФото: Юлия Михалкова в Instagram
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Отдыхая в США и загорая под солнышком на пляжах Флориды, экс-участница «Уральских Пельменей» Юлия Михалкова решила написать откровенное эссе о своих бывших коллегах – мужчинах. Новостью поделились ее помощники, Сергей и Алина, которые временно ведут ее соцсети, пока дива черпает вдохновение.

- Что Юлия надумала про мужчин? На берегах бушующей Атлантики она пишет сенсационное эссе о том, как современной женщине работать и дружить с мужчинами, - написали они в Instagram звезды. – Особенно дружить! Десять лет Юлия работала в мужском коллективе – есть что вспомнить! А подробности – пока секрет.

Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей» чуть больше года назад. Она рассказала, что ей надоело постоянно играть девушку-простушку – ей захотелось чего-то большего. Поэтому актриса пошла на детский КВН на телеканал СТС.

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«Алло, я вас слушаю!»: Юлия Михалкова проведет прямую линию для поклонников. Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, подобно президенту России, проведет свою прямую линию. По признанию артистки, организовать связь с поклонниками и ответить на их вопросы, ее сподвиг именно глава государства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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