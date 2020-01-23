«Есть, о чем рассказать»: Юлия Михалкова раскроет всю правду о мужчинах из «Уральских пельменей»

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:08:51+03:00

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Отдыхая в США и загорая под солнышком на пляжах Флориды, экс-участница «Уральских Пельменей» Юлия Михалкова решила написать откровенное эссе о своих бывших коллегах – мужчинах. Новостью поделились ее помощники, Сергей и Алина, которые временно ведут ее соцсети, пока дива черпает вдохновение.

- Что Юлия надумала про мужчин? На берегах бушующей Атлантики она пишет сенсационное эссе о том, как современной женщине работать и дружить с мужчинами, - написали они в Instagram звезды. – Особенно дружить! Десять лет Юлия работала в мужском коллективе – есть что вспомнить! А подробности – пока секрет.

Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей» чуть больше года назад. Она рассказала, что ей надоело постоянно играть девушку-простушку – ей захотелось чего-то большего. Поэтому актриса пошла на детский КВН на телеканал СТС.

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ИСТОЧНИК KP.RU