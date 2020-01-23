2020-01-23T06:50:01+03:00
Общество

Зато нет снега: в Екатеринбург придут холодные выходные

Перед тем, как выйти на улицу, одевайтесь теплее
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбург придут холодные выходныеВ Екатеринбург придут холодные выходныеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Если вам уже надоели снегопады, то можем вас обрадовать – к выходным синоптики обещают Екатеринбургу отсутствие каких-либо осадков. Зато придет похолодание, так что одевайтесь теплее, выходя на улицу, и читайте прогноз синоптиков из Уралгидрометцентра.

В четверг, 23 января, температура воздуха прогреется до 0…-2, на дорогах ожидается гололедица – будьте внимательны.

В ночь на пятницу, 24 января, будет облачно и без осадков, а также резко похолодает до -11. Такая температура воздуха продержится до конца недели. Только днем слегка потеплеет – до -7.

В ночь на субботу, 25 января, будет бесснежно. Воздух промерзнет до -14, а днем столбики термометров поднимутся до -9.

Кстати, вчера специалисты Уралуправтодора выпустили экстренное предупреждение о гололеде и метелях на сегодняшний день. Будьте внимательны, соблюдается ПДД и не превышайте скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поговорил с уральскими студентками о спорте
На ЖБИ энергетики перекроют проезды между домами
Второй раз за месяц: в Екатеринбурге эвакуируют Арбитражный суд
Власти Екатеринбурга изменят направление двух трамваев
Екатеринбуржца отправили в тюрьму на семь лет за «земельные махинации» на 15 миллионов
Свердловчанка, которую сократили на работе, добилась восстановления через приставов
Фотограф из Екатеринбурга стал одним из лучших на конкурсе фотокосплеев, сняв Джека Воробья и Кракена
«Есть, о чем рассказать»: Юлия Михалкова раскроет всю правду о мужчинах из «Уральских пельменей»
Зато нет снега: в Екатеринбург придут холодные выходные
В двадцать первый раз: уральские «лисицы» забрали победу в Чехии
Картина Федорченко о Свердловской киностудии в эпоху 90-х стала лучшим документальным фильмом страны
На Урале инженерная компания задолжала работникам три миллиона
В Екатеринбурге нашли погибшим пропавшего в пятницу Сергея Боброва
В Школе здоровья 50+ начали 2020 год с танцевальной терапии
В Екатеринбурге нашли склад с немаркированной табачной продукцией на 10 миллионов
Площадь перед УрГЭУ предлагают превратить в «пешеходный оазис»
Средневековые монстры, здоровый кишечник и американский детектив – что екатеринбургские книгочеи предпочли «голубым огонькам»?
В Свердловскую область нагрянут снегопады и метели
После смены правительства РФ в Екатеринбурге изменились кураторы Универсиады - 2023
Рост продаж электронных билетов на поезда дальнего следования на Урале составил почти 10% в 2019 году
Ученые предложили использовать уральский препарат в борьбе с новым типом короновируса из Китая
Зарплаты не хватало: в Екатеринбурге сотрудница завода организовала элитный бордель
На Урале бандит хотел ограбить почту, но испугался и сбежал
«Мало не покажется»: Николай Коляда снова поработает с Кириллом Серебренниковым
В Свердловской области больше всего «черных лесорубов»
В 2020 году на ЕВРАЗ КГОК поступят три новых локомотива НП-1
Представились службой безопасности: у уральца с банковской карты украли 187 тысяч