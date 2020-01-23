Зато нет снега: в Екатеринбург придут холодные выходные

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:50:01+03:00

Перед тем, как выйти на улицу, одевайтесь теплее

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Если вам уже надоели снегопады, то можем вас обрадовать – к выходным синоптики обещают Екатеринбургу отсутствие каких-либо осадков. Зато придет похолодание, так что одевайтесь теплее, выходя на улицу, и читайте прогноз синоптиков из Уралгидрометцентра.

В четверг, 23 января, температура воздуха прогреется до 0…-2, на дорогах ожидается гололедица – будьте внимательны.

В ночь на пятницу, 24 января, будет облачно и без осадков, а также резко похолодает до -11. Такая температура воздуха продержится до конца недели. Только днем слегка потеплеет – до -7.

В ночь на субботу, 25 января, будет бесснежно. Воздух промерзнет до -14, а днем столбики термометров поднимутся до -9.

Кстати, вчера специалисты Уралуправтодора выпустили экстренное предупреждение о гололеде и метелях на сегодняшний день. Будьте внимательны, соблюдается ПДД и не превышайте скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU