В двадцать первый раз: уральские «лисицы» забрали победу в Чехии

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:40:25+03:00

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Накануне состоялся мачт Евролиги между уральским УГМК и пражским УСК. Это уже вторая встреча команд, которая второй раз заканчивается победой «лисиц». Наша сборная начал встречу как всегда очень уверенно, практически сразу же завладев двойным преимуществом.

- Вторую четверть команды провели на встречных курсах, практически полностью отвисев в отдельно взятой десятиминутке на баскетбольных качелях, - рассказали в пресс-службе УГМК. – Однако этот отрезок «лисицы» также завершили победой.

Фото: БК УГМК

После смены сторон картина не поменялась. В третьем отрезке УГМК продолжил контролировать ход игры. Заключительную десятиминутку «лисицы» начали при «+25» - 70:45 и увеличили свой отрыв лишь на пару баллов ближе к финишу. Даже находясь в меньшинстве, гости отчаянно сопротивлялись и особо преуспели в борьбе на щитах, по итогу встречи взяв на чужом щите 23 подбора. Но уйти от поражения им это все-таки не помогло.

Фото: БК УГМК

УГМК в 21-й раз в своей истории отпраздновал победу на УСК. Итоговый счет составил 88:65. Следующий матч екатеринбурженки проведут во Дворце спорта 25 января против «Спарты энд К».

ИСТОЧНИК KP.RU