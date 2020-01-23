Картина Федорченко о Свердловской киностудии в эпоху 90-х стала лучшим документальным фильмом страны

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:11:52+03:00

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Накануне состоялась церемония награждения премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон», на которой фильм уральского режиссера Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен» получил очередной трофей – он стал лучшим документальным фильмом страны. Это история о жизни Свердловской киностудии в 90-е годы. Фильм начали снимать зимой прошлого года.

- Фильм получился очень необычный – и грустный, и смешной. Это своеобразная комедия-реквием, - рассказывал тогда «Комсомолке» режиссер. – На примере Свердловской киностудии я рассказал о всей отрасли той эпохи.

Но сам Федорченко на церемонию награждения в Москве не прилетел, поэтому «дистанционно» Слона ему вручила критик и продюсер Екатерина Визгалова.

- Сегодня дебютировала в качестве вручателя, это страшно. Номинация «Лучший документальный фильм». Лауреат – «Кино эпохи перемен», - написала она на своей странице в Facebook. – Ввиду отсутствия автора в Москве, вручение Слона не состоялось, но через FB вручаю тебе мою любовь, Алексей Федорченко.

«Кино эпохи перемен» показали осенью этого года – премьера состоялась на фестивале документального кино «Россия», который традиционно прошел в Екатеринбурге. За нее Федорченко получил гран-при и 100 тысяч рублей на съемки следующего фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU