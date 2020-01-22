2020-01-22T18:38:19+03:00
Здоровье

В Школе здоровья 50+ начали 2020 год с танцевальной терапии

22 января в Свердловском областном центре медицинской профилактики (СОЦМП) прошло первое занятие по проекту Кардио Дэнс
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Фото: СОЦМПФото: СОЦМП
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22 января в Свердловском областном центре медицинской профилактики (СОЦМП) прошло первое занятие по проекту Кардио Дэнс - оздоровительных танцев для людей старшей возрастной группы.

Танцевальный проект – это одна из форм работы Школы здоровья 50+. Специалисты считают, что танцы дают отличный жизненный тонус, помогают пребывать в хорошем настроении и делают жизнь яркой и интересной в любом возрасте.

«Наши участницы – позитивно настроеные и очень активные люди! На каждом занятии они доказывают себе и другим, что танцевать никогда не поздно»,- отметил участник всероссийских и международных конкурсов по хореографическому искусству, лауреат турниров по спортивным бальным танцам, ведущий проекта Кардио Дэнс Василий Кочегаров.

Несложные танцевальные движения разработаны с учетом возрастных особенностей людей старшего возраста. Участники проекта – это люди в возрасте от 50 лет, а самой пожилой участнице - 81 год.

«Начала заниматься в Кардио Дэнс с первого дня проекта. Так втянулась, что уже не представляю свою жизнь без танцев! На занятиях получаю заряд бодрости и хорошего настроения на всю неделю!», - поделилась с нами участница проекта Елена Сабурова.

Занятия включают в себя разминку, основную часть – танцевальные движения, и заключительную часть – восстановление дыхания и легкую растяжку.

Мероприятие организовали благотворительный фонд имени Н.С. Бабича и Свердловский областной центр медицинской профилактики в рамках комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года и национального проекта «Демография».

Занятия «Кардио Дэнс» проходят в СОЦМП по адресу: ул. Карла Либкнехта, 8б. Запись по тел. 89089138442

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