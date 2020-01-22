22 Янв. 2020 2020-01-22T16:53:18+03:00

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В Свердловскую область нагрянут снегопады и метели. По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды порывы ветра ожидаются до 18 м/с. Из-за непогоды на дорогах образуется гололед. На трассы области для уборки выедут 60 машин.

- Уважаемые водители, просим вас отнестись к процессу снегоуборки с пониманием, соблюдать правила дорожного движения и не создавать помех для спецмашин. В целях безопасности советуем запастись терпением и двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон, - рассказали в «Уралуправтодор».

На трассах «Уралуправтодора» для предотвращения гололеда и снежного наката будут работать комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.

ИСТОЧНИК KP.RU