В Свердловскую область нагрянут снегопады и метели
В Свердловскую область нагрянут снегопады и метели. По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды порывы ветра ожидаются до 18 м/с. Из-за непогоды на дорогах образуется гололед. На трассы области для уборки выедут 60 машин.
- Уважаемые водители, просим вас отнестись к процессу снегоуборки с пониманием, соблюдать правила дорожного движения и не создавать помех для спецмашин. В целях безопасности советуем запастись терпением и двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон, - рассказали в «Уралуправтодор».
На трассах «Уралуправтодора» для предотвращения гололеда и снежного наката будут работать комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.
ИСТОЧНИК KP.RU