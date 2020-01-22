2020-01-22T15:44:58+03:00
Общество

Рост продаж электронных билетов на поезда дальнего следования на Урале составил почти 10% в 2019 году

В 2019 году Уральским филиалом «Федеральной пассажирской компании» продано 6,01 миллионов электронных билетов на поезда дальнего следования
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Пассажирские поезда Фото: Анатолий ШулеповПассажирские поезда Фото: Анатолий Шулепов
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В 2019 году Уральским филиалом «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») продано 6,01 млн электронных билетов на поезда дальнего следования, что на 9,6% больше, чем в 2018 году.

Доля онлайн-продаж в Уральском филиале АО «ФПК» (обслуживает полигоны Свердловской и Южно-Уральской магистралей) по итогам 2019 года составила 51% от общего количества реализованных проездных документов. Ежедневно оформляется 16,5 тыс. электронных билетов.

Стабильный рост электронных продаж связан с активным развитием онлайн-сервисов для пассажиров. Сегодня на официальном сайте ОАО «РЖД» можно оформлять проездные документы для маломобильных пассажиров-колясочников, электронные квитанции на перевозку дополнительной ручной клади, багажа и домашних питомцев, а также услугу дополнительного питания.

Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android или iOS доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». С его помощью можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности. Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы, также можно отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты. Среди других полезных опций – цены на ближайшие даты, навигация на вокзалах и часто задаваемые вопросы.

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