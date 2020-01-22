Зарплаты не хватало: в Екатеринбурге сотрудница завода организовала элитный бордель
На женщину завели уголовное дело по статье «Занятие проституцией»
Фото: Google maps
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В Екатеринбурге сотрудница «Южноуральского завода металлоконструкций» организовала бордель в одной из квартир элитной многоэтажки на Белинского 86. Об этом сообщает издание «Лампа». Женщине не хватало зарплаты на заводе.
В городской полиции подтвердили факт преступления.
- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ – «Организация занятия проституцией», - отметили в пресс-службе УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU