Зарплаты не хватало: в Екатеринбурге сотрудница завода организовала элитный бордель

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:56:10+03:00

На женщину завели уголовное дело по статье «Занятие проституцией»

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В Екатеринбурге сотрудница «Южноуральского завода металлоконструкций» организовала бордель в одной из квартир элитной многоэтажки на Белинского 86. Об этом сообщает издание «Лампа». Женщине не хватало зарплаты на заводе.

В городской полиции подтвердили факт преступления.

- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ – «Организация занятия проституцией», - отметили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU