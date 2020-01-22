2020-01-22T14:55:16+03:00
Происшествия

На Урале бандит хотел ограбить почту, но испугался и сбежал

Его в 300 метрах от места преступления поймали силовики
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба РосгвардииФото: пресс-служба Росгвардии
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В Среднеуральске этим утром бойцы Росгвардии поймали разбойника, ограбившего почтовое отделение на улице Уральская. Прибывшие по вызову сержант полиции Виталий Григорьев и старшина Иван Третьяков выяснили, что несколькими минутами ранее на почту пришел подозрительный мужчина.

- Неожиданно для всех он натянул на голову маску-шапку, достал нож и потребовал от сотрудников выдать ему 10 тысяч «наличными», - рассказали в пресс-службе Росгвардии. – Однако храбрые работники ответили, что уже вызвали наряд вневедомственной охраны.

Мужчина испугался и сразу же сбежал, так и не забрав денег. Прибывшие силовики нашли его в 300 метрах от отделения почты – ранее его уже судили за кражи. Бандита задержали и передали в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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