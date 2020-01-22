2020-01-22T14:34:22+03:00
Общество

В 2020 году на ЕВРАЗ КГОК поступят три новых локомотива НП-1

До конца года на комбинат поступят еще две подобных машин
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На ЕВРАЗ КГОК вышел на линию новый локомотив НП 1На ЕВРАЗ КГОК вышел на линию новый локомотив НП 1
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На ЕВРАЗ КГОКе вышел на линию новый локомотив НП-1 в комплексе с двумя моторными думпкарами производства Новочеркасского электровозостроительного завода. До конца года на комбинат поступят еще две подобных машины.

Локомотивы НП-1 хорошо зарекомендовали себя при работе в глубоких карьерах с непростым рельефом. Они разработаны специально для ЕВРАЗ Качканарского ГОКа, обладают большой тяговой мощностью – один локомотив способен вывести состав массой более двух тысяч тонн – и высокой скоростью (до 65 километров в час). Техника оснащена четырьмя системами торможения, что повышает безопасность управления. Длина локомотива – 65 метров, вес – 360 тонн.

Новым локомотивом управляет Евгений Зорин

Новым локомотивом управляет Евгений Зорин

«Планомерное обновление оборудования позволит нам повысить производительность локомотивов ЕВРАЗ КГОКа, а также улучшить условия работы машинистов, - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев. - Мы получили два современных тяговых агрегата в 2019 году и продолжаем обновлять парк. Помимо электровозов закупим специальную технику для ремонта железной дороги».

Новый локомотив будет транспортировать руду из Главного, Северного, Западного карьеров и карьера Южная залежь на дробильную фабрику, а пустую породу на отвалы предприятия.

Ежесуточно один локомотивосостав – электровоз и 11 думпкаров – перевозит порядка 8 тыс. тонн горной массы.

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