Представились службой безопасности: у уральца с банковской карты украли 187 тысяч

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:55:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в полицию Североуральска обратился 54-летний житель поселка Черемухово. Он рассказал, что у него украли, сняв с карты, 187 тысяч рублей. он рассказал, что днем ранее, 20 января, ему позвонили и представились службой безопасности банка – его назвали по имени, вежливо разговаривали и сообщили, что с его карты пытаются снять деньги.

- Они ввели его в заблуждение и стали действовать: они выяснили, что у мужчины есть еще одна карта с деньгами, и сказали, что ему «в срочном порядке» необходимо перевести их на «защищенный счет» - якобы, для безопасности, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области.

Они попросили номер карт, пароль и пин-код. После нескольких подозрительных транзакций сработала система антифрод. Позвонив по номеру, указанному на карте, мужчина выяснил, что его обманули.

Сейчас полицейские проводят проверку и напоминают простую вещь: чтобы не попасться на подобную уловку достаточно знать, что сотрудники службы безопасности банка никогда не звонят клиентам. Карту просто заблокируют, если заметят что-то подозрительное. Звонить никто не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU