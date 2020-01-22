Перевыполнили план: на Урале за год отремонтировали 137 километров дорог

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:56:25+03:00

На строительство и реконструкцию было выделено больше четырех миллионов

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За минувший год дорожники перевыполнили план по ремонту дорог на территории Свердловской области. Всего за год было отремонтировано 137,5 километра в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Все участки для ремонта выбирались общим голосованием.

- Работы шли на 69 участках дорог регионального и местного значения. Среди тех, которые были реконструированы, - участки Серовского, Полевского, Режевского трактов, ЕКАДа и многих других, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Также на 12 пешеходных переходах установили проекционную дорожную разметку.

В Екатеринбурге отремонтировали 23,7 километра улиц и 4 моста, обновили 40 светофоров и установили больше 9 километров ограждений. В Нижнем Тагиле в идеальный вид привели 30 километров улиц.

Напомним, что на нацпроект в 2019 году было выделено около четырех миллиардов рублей из бюджета разных уровней. Основная задача, которую ставили перед собой власти – уменьшить количество ДТП на дорогах, до 3 человек на 100 тысяч жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU