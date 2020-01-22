Дворкович назвал российские разработки, которые продают за рубеж
Технологиями активно занимаются в «Сколково»
Аркадий Дворкович навал успешные примеры отечественных разработокФото: Олег ЗОЛОТО
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Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поведал о наиболее востребованных отечественных разработках, которые пользуются наибольшим спросом в других странах.
По словам Дворковича, в этот список можно смело включить технологии в сфере финтеха, искусственного интеллекта, а также кибербезопасности.
- Эти компании наиболее успешно выходят на зарубежные рынки, - рассказал Аркадий Дворкович изданию NEWS.RU.
Также среди перспективных направлений председатель фонда «Сколково» назвал фармацевтику, умные города и аграрные технологии.
ИСТОЧНИК KP.RU