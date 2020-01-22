2020-01-22T13:40:26+03:00
Экономика

Дворкович назвал российские разработки, которые продают за рубеж

Технологиями активно занимаются в «Сколково»
Лев ИСТОМИН
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Аркадий Дворкович навал успешные примеры отечественных разработокАркадий Дворкович навал успешные примеры отечественных разработокФото: Олег ЗОЛОТО
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Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поведал о наиболее востребованных отечественных разработках, которые пользуются наибольшим спросом в других странах.

По словам Дворковича, в этот список можно смело включить технологии в сфере финтеха, искусственного интеллекта, а также кибербезопасности.

- Эти компании наиболее успешно выходят на зарубежные рынки, - рассказал Аркадий Дворкович изданию NEWS.RU.

Также среди перспективных направлений председатель фонда «Сколково» назвал фармацевтику, умные города и аграрные технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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