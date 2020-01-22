В Екатеринбурге за 57 миллионов заменят ржавые трубы

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:40:19+03:00

Работы будут проходить в три этапа

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Энергетики ЕТК за 57,5 миллионов рублей заменяют ржавый магистральный трубопровод М-6 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Новые трубы защищены пенополиуретановой изоляцией и оснащены системой оперативного дистанционного контроля. В качестве запорной арматуры энергетики используют дископоворотные затворы, которые обеспечивают герметичность труб и высокую надежность.

- Замене подлежит участок протяженностью 330 метров и диаметром 500 миллиметров, расположенный частично над железнодорожными путями – на высокой эстакаде, а частично – под землей, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Работы будут проходить в три этапа. На первом энергетики смонтируют новые трубы на низких опорах по заболоченной низине. На втором – смонтируют трубопровод под землей. На третьем – заменят трубы над оживленным участком ЖД магистрали. На все время работ тепло и горячую воду горожане будут получить по временному трубопроводу.

ИСТОЧНИК KP.RU