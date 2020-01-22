Все предпосылки рецессии есть: накроет ли Россию экономический кризис в 2020 году

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:13:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты опасаются, что российская экономика вступает в фазу предкризисной ситуации, которая уже случалась в 2007 году из-за того, что уже есть ряд предпосылок к этому.

Сегодня в стране динамично растут индексы бирж, стабилизировался курс рубля по отношению к доллару, экономика защищена. Точно также было 13 лет назад, однако в 2008 году грянул кризис, показавший беспомощность отечественной экономики перед глобальными вызовами. Может ли подобное произойти сегодня?

Любой экономический кризис происходит внезапно, а перечисленные выше факторы устойчивости на самом деле таковыми не являются и не дают гарантии от внезапного финансового коллапса, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова.

По ее словам, в глобальном мире уязвимость национальных экономик возросла в разы, кризис может грянуть даже в небольшом государстве, а его влияние будет ощущаться в больших странах, пишет информационное агентство NEWS.RU.

В свою очередь руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что параллели между 2007 и 2020 годом не уместны. По его словам, в 2008 году в мире случился финансовый кризис, который позже перерос в экономический, который потряс весь мир. Россия к этому кризису большого отношения не имела. А нынешняя стагнация в экономике в течение последних 5 лет – наше собственное изобретение.

Также думает и экс-министр экономики РФ Яков Уринсон, по словам которого, главная опасность сегодня в том, что российская экономика последние годы вертится «вокруг нуля». Из стагнации выходить тяжело, тем более, что в России 70% - это государственный сектор экономики, существенно медленнее реагирующий на внешние условия.

Председатель наблюдательного совета ВТБ Сергей Дубинин говорит, что отечественная экономика недостаточно изменилась, чтобы по-другому реагировать на сложные ситуации.

- У нас прежняя структура экономики, нет совершенно инновационных секторов, которые могли бы поглотить занятость. Все слишком стабилизировалось на уровне выхода из кризиса 2010-2011 годов. Никаких качественных изменений не случилось, - уверен Сергей Дубинин, подчеркивая, что катастрофы при столкновении с рецессией не произойдет, в этом страна убедилась в 2015 году, когда мы пережили спад.

ИСТОЧНИК KP.RU