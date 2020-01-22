В Екатеринбурге снова пройдет онкосубботник

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:43:45+03:00

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В ближайшую субботу, 25 января, с 9:00 до 15:00, в Екатеринбурге пройдет очередной традиционный онкосубботник, на котором можно будет бесплатно обследоваться и пройти нескольких врачей: терапевта, хирурга, дерматолога и гинеколога.

По данным Городского центра медицинской профилактики, в прошлом году к акции подключились больше 5,7 тысяч человек. У 11% из общего числа выявили подозрения на онкологические заболевания – чаще всего это происходило на осмотре у хирурга и дерматолога.

Адреса, где можно пройти обследование. Фото: Городской центр медицинской профилактики

- Контролировать свой онко-статус рекомендуется всем, кому уже исполнилось 30 лет. Профилактика онкологических заболеваний дает возможность предотвратить или диагностировать предраковое состояние и сохранить здоровье, рассказал начальник Управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов.

Для того, чтобы пройти осмотр, с собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Прием проводится по предварительной записи по телефону Единой городской регистратуры: 8 (343) 204-76-76.

ИСТОЧНИК KP.RU