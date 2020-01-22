2020-01-22T12:02:29+03:00
Общество

Продержался сутки: в центре Екатеринбурга закрасили стрит-арт с окровавленным Иисусом, финиширующим с крестом на плечах

Кто это сделал – неясно
Мария Трапезникова
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Фото: SAH ChatФото: SAH Chat
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Скандальный стрит-арт с окровавленным Иисусом, который в окружении римских гвардейцев пересекает финишную линию, продержался ровно сутки. Сегодня его закрасили. Кто это сделал – задетые верующие, коммунальщики и просто вандалы – непонятно. Однако теперь три силуэта скрывают черные прямоугольники, нарисованные впопыхах.

Фотографией испорченной работы поделились в сообществе SAH Chat. Там же подписчики стали активно обсуждать произошедшее:

- Закрасить Иисуса – это грех?

- Думаю, после одобрения Оксаны Ивановой [православная активистка, известная конфликтом с Покрасом Лампасом – прим.ред.] – да.

так работа выглядела вчера. Фото: Street Art Hunter

так работа выглядела вчера. Фото: Street Art Hunter

Напомним, что работу создали художники из группировки Jesus Gang, которые известны своими острой религиозной направленностью. Они же стали авторами противотанковых «ежей»-крестов на площади Первой пятилетки на Уралмаше и золотых куполов на ограждении набережной Исети рядом со сквером у Драмтеатра.

Кстати, вчера главная православная активистка Екатеринбурга высказалась по поводу граффити – она похвалила художников, отметив, что у них особенно хорошо вышел крест, который нес на плечах Иисус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Продержался сутки: в центре Екатеринбурга закрасили стрит-арт с окровавленным Иисусом, финиширующим с крестом на плечах
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