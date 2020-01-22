Алексей Двизов стал директором «Комсомольской правды» в Екатеринбурге

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:43:30+03:00

Изменить размер текста: A A

21 января 2020 года в екатеринбургском филиале издания «Комсомольская правда» сменился директор. Должность занял Алексей Двизов - специалист из Тюмени с большим опытом и перспективами.

- Перед нами стоят амбициозные задачи. Первое – сохранить то, что наработано до моего прихода, а далее – активно развивать издание в Екатеринбурге. Компания стабильная, коллектив сформирован, поэтому мы смело идем вперед, - рассказывает Алексей Двизов.

По словам Директора по управлению региональной сетью ИД «Комсомольская правда» Виталия Шваба, Алексей Двизов перед приходом в издание получил отличные рекомендации. Его опыт поможет вести филиал в Екатеринбурге вперед.

- Работы много, потому что в уральской столице у нас есть печатное издание, радио и сайт. Мы используем эти ресурсы комплексно для решения задач. Понимание, как работать дальше у нас есть, - рассказывает Виталий Шваб.

О работе с Алексеем Двизовым в Тюмени «КП-Екатеринбург» рассказал Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

- Алексей Николаевич – очень надежный человек. Мы с ним вместе прошли немало испытаний в работе. Он до самого последнего момента выполняет свои обязательства, делает все, чтобы получить максимально полезный результат в общем деле. У него есть еще одна ключевая черта – он заботится о коллективе, умеет находить общий язык с любым участников команды. Это правильная ставка в процессе достижения результата, - рассказывает Павел Викторович. – Уверен, что в Екатеринбурге будет именно командная работа.

По словам Павла Белявского, когда Алексей Двизов пришел в Тюменский издательский дом, он реализовывал много интересных инициатив, к примеру, издавал новые журналы, которые интересны не только с точки зрения содержания, но и с точки зрения экономики.

СПРАВКА

Алексей Николаевич Двизов родился 1 января 1974 года.

В 1997 году окончил исторический факультет Курганского государственного университета, в 2007 году – юридический факультет Тюменского государственного университета.

Семь раз повышал квалификацию, в том числе на стажировках в Германии и США. Член Союза журналистов России, член Государственной аттестационной комиссии факультета журналистики ТюмГУ.

Имеет ряд Благодарственных писем, грамот и медалей, в числе которых: Архиерейская грамота митрополита Тобольского и Тюменского, благодарственные письма от Губернатора Тюменской области и Думы Югры, Знак медали «За службу на Северном Кавказе».

Запустил один из первых в России проектов франшизы с ИД «Коммерсант» в Чувашии и Республике Марий-Эл, увеличив за год тираж издания более чем в два раза. Создал в Чувашии медиахолдинг «Волга-Информ», увеличив аудиторию городского телеканала в 35 раз и обеспечив вещание телеканала в 15 городах европейской части России, совместно с операторами Триколор и Эр-Телеком. Участвовал в создании крупнейшего в Западной Сибири медиахолдинг, объединив типографии, печатные издания, РА. Модернизировал производство, а также за три года значительно увеличил доход холдинга.

Также Алексей Двизов разработал и реализовал вместе с акционерами концепцию антикризисных мероприятий для того, чтобы сначала сохранить, а потом и развивать один из крупнейших в Тюменской области полиграфических комплексов – «Тюменский издательский дом». В 2019 году предприятие вышло в «зону самоокупаемости».

ИСТОЧНИК KP.RU