Тест-драйв для родителей: в Екатеринбурге пройдет второй этап записи первоклашек в школу

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:38:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Важная новость для всех будущих первоклассников и их родителей – завтра, 23 января, с 17:00 до 21:00, департамент образования Екатеринбурга будет проводить второе «народное тестирование» на портале госуслуг.

Родители смогут подробно разобраться с тем, как правильно заполнить все данные, а также в реальных условиях пройти все необходимые шаги в окне подачи заявлений в тестовом режиме.

- Во время тестирования на ресурсе будет открыта форма услуги, которая будет соответствовать дате подачи заявлений для детей разных категорий – тем, кто подает документы 29-го, 30-го и 31 января, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Всем пользователям нужно будет выбрать услугу «Зачисление детей в первые классы образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Екатеринбург». Все поданные в тестовом режиме заявления будут аннулированы к основному периоду записи.

Если у вас возникли вопросы, с ними можно обратиться на «горячую линию» Департамента образования с 23 января по 10 февраля. Телефоны указаны на официальной странице.

Вчера, кстати, мы рассказывали последние новости по поводу записи в первые классы. Здесь подробно написано, где можно подать заявление, сколько мест осталось в школах и какие в этом году особенности зачисления.

ИСТОЧНИК KP.RU