2020-01-22T11:38:59+03:00
Общество

Тест-драйв для родителей: в Екатеринбурге пройдет второй этап записи первоклашек в школу

Он стартует 23 января с 17:00 до 21:00
Мария Трапезникова
Поделиться:
Завтра в Екатеринбурге пройдет второй этап записи первоклашек в школуЗавтра в Екатеринбурге пройдет второй этап записи первоклашек в школуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Важная новость для всех будущих первоклассников и их родителей – завтра, 23 января, с 17:00 до 21:00, департамент образования Екатеринбурга будет проводить второе «народное тестирование» на портале госуслуг.

Родители смогут подробно разобраться с тем, как правильно заполнить все данные, а также в реальных условиях пройти все необходимые шаги в окне подачи заявлений в тестовом режиме.

- Во время тестирования на ресурсе будет открыта форма услуги, которая будет соответствовать дате подачи заявлений для детей разных категорий – тем, кто подает документы 29-го, 30-го и 31 января, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Всем пользователям нужно будет выбрать услугу «Зачисление детей в первые классы образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Екатеринбург». Все поданные в тестовом режиме заявления будут аннулированы к основному периоду записи.

Если у вас возникли вопросы, с ними можно обратиться на «горячую линию» Департамента образования с 23 января по 10 февраля. Телефоны указаны на официальной странице.

Вчера, кстати, мы рассказывали последние новости по поводу записи в первые классы. Здесь подробно написано, где можно подать заявление, сколько мест осталось в школах и какие в этом году особенности зачисления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перевыполнили план: на Урале за год отремонтировали 137 километров дорог
Дворкович назвал российские разработки, которые продают за рубеж
В Екатеринбурге за 57 миллионов заменят ржавые трубы
Все предпосылки рецессии есть: накроет ли Россию экономический кризис в 2020 году
В Екатеринбурге снова пройдет онкосубботник
Продержался сутки: в центре Екатеринбурга закрасили стрит-арт с окровавленным Иисусом, финиширующим с крестом на плечах
Алексей Двизов стал директором «Комсомольской правды» в Екатеринбурге
Тест-драйв для родителей: в Екатеринбурге пройдет второй этап записи первоклашек в школу
«Уральские авиалинии» получили новый лайнер с ультратонкими сидениями и USB-зарядками
Звонили по восемь раз в день: в Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 100 тысяч за назойливость
На Урале следователи возбудили дело после пропажи мужчины с крестом на ноге
Замкнуло проводку: в пожаре на окраине Екатеринбурга погибла молодая девушка
Два часа в пути: в Кольцово появился новый рейс в Череповец
На Урале ищут очевидцев смертельной аварии с грузовиком
До чего дошли: врачи Екатеринбурга лечат рак с помощью клеточных технологий
Пять месяцев ничего не делали: уральскую таможню наказали за медлительность
Прокуратура просит мэрию Екатеринбурга вернуть в метро Екарту для школьников
Свердловские приставы наказали «робота» за назойливые звонки
Новым министром здравоохранения России стал уралец
Уральские волонтеры создают «карту камер»