2020-01-22T10:52:07+03:00
Общество

Звонили по восемь раз в день: в Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 100 тысяч за назойливость

Мужчина заключил договор с микрокредитной компанией, но вовремя не отдал долг
Мария Трапезникова
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Мужчина заключил договор с микрокредитной компанией, но вовремя не отдал долгМужчина заключил договор с микрокредитной компанией, но вовремя не отдал долгФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Екатеринбурга в марте прошлого года решил заключить договор займа с одной микрокредитной компанией. В течение нескольких месяцев, до августа, он так и не погасил долги. Чтобы вернуть себе деньги, коллекторы стали звонить отцу мужчины – причем делать это очень настойчиво, порой по восемь раз в сутки.

- Мужчина не выдержал их натиска и пришел за помощью к приставам, предоставив распечатку телефонных разговоров, которая подтвердила действия коллекторов, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Кировский районный суд оштрафовал компанию на 100 тысяч.

Однако ее представитель не согласился с этим и пошел в областной суд, где потребовал отменить штраф. Однако вторая инстанция не стала принимать жалобу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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