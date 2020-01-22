Звонили по восемь раз в день: в Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 100 тысяч за назойливость

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:52:07+03:00

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Житель Екатеринбурга в марте прошлого года решил заключить договор займа с одной микрокредитной компанией. В течение нескольких месяцев, до августа, он так и не погасил долги. Чтобы вернуть себе деньги, коллекторы стали звонить отцу мужчины – причем делать это очень настойчиво, порой по восемь раз в сутки.

- Мужчина не выдержал их натиска и пришел за помощью к приставам, предоставив распечатку телефонных разговоров, которая подтвердила действия коллекторов, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Кировский районный суд оштрафовал компанию на 100 тысяч.

Однако ее представитель не согласился с этим и пошел в областной суд, где потребовал отменить штраф. Однако вторая инстанция не стала принимать жалобу.

ИСТОЧНИК KP.RU