2020-01-22T10:30:55+03:00
Общество

На Урале следователи возбудили дело после пропажи мужчины с крестом на ноге

Сергей Лузин исчез еще 27 октября прошлого года
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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В Ревде следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после пропажи 63-летнего Лузина Сергея Борисовича. Мужчина ушел из дома по улице Металлургов, 1А поздно вечером, еще 27 октября прошлого года, и больше не выходил на связь.

- Куда он пропал – неизвестно. У него не было намерений куда-либо уезжать или скрываться, равно как и не было причин для того, чтобы не сообщать родственникам о своем местонахождении, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Никаких заболеваний у него тоже не было.

Особые приметы: на груди татуировка «Надя», на левом предплечье татуировка с женщиной, на ноге, вывшее колена, еще одна татуировка в виде креста.

Приметы: рост 170 сантиметров, седые волосы и короткая стрижка.

На момент пропажи был одет в темную куртку-фуфайку и черные сапоги.

Следователи просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Борисовича, сообщить об этом по телефонам: 8 (34397) 3-45-18, 5-15-68 либо по линии «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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