2020-01-22T10:08:56+03:00
Происшествия

Замкнуло проводку: в пожаре на окраине Екатеринбурга погибла молодая девушка

Сейчас пожарные дознаватели и следователи устанавливают точную причину трагедии
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в коллективном саду на окраине Екатеринбурга, в одном из домов по улице Селькоровской, произошел крупный пожар, который закончился трагедией. О том, что горит жилой дом, диспетчеры МЧС узнали около 03:17, на место направили пять пожарных бригад из 35 человек.

- На площади в 30 квадратных метров огонь уничтожил все домашнее имущество, внутреннюю отделку, перегородки и перекрытие двухэтажного жилого дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Как стало известно позднее, предварительной причиной пожара стал включенный обогреватель. Хозяева забыли перед сном вытащить «вилку» из розетки – и проводку замкнуло. К сожалению, в пожаре погибла молодая девушка. Медики не успели спасти ей жизнь.

- Следственный отдел по Чкаловскому району провел проверку и выяснил, что признаков криминальной смерти нет, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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