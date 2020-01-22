Два часа в пути: в Кольцово появился новый рейс в Череповец

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:55:54+03:00

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Если зарубежные страны вам поднадоели, а в Москву и Санкт-Петербург уже нет мочи летать, то новости аэропорта Кольцово вам точно понравятся – там запускают новый регулярный рейс до Череповца. Выполнять его будет новый перевозчик «Северсталь».

- Теперь каждый вторник 50-местный Bombardier CRJ-200 будет летать по маршруту Санкт-Петербург – Череповец – Екатеринбург и в обратном направлении по маршруту Калининград – Череповец – Екатеринбург, - рассказали в пресс-службе аэропорта. – В пути между столицей Урала и волгоградским городом составит всего два часа.

Это не все радостные новости. Недавно мы рассказывали, что Кольцово сделал рейсы из Екатеринбурга до Мюнхена, что в Германии, круглогодичными.

ИСТОЧНИК KP.RU