2020-01-22T09:55:54+03:00
Общество

Два часа в пути: в Кольцово появился новый рейс в Череповец

Выполнять его будет новый для Екатеринбурга перевозчик – «Северсталь»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба КольцовоФото: пресс-служба Кольцово
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Если зарубежные страны вам поднадоели, а в Москву и Санкт-Петербург уже нет мочи летать, то новости аэропорта Кольцово вам точно понравятся – там запускают новый регулярный рейс до Череповца. Выполнять его будет новый перевозчик «Северсталь».

- Теперь каждый вторник 50-местный Bombardier CRJ-200 будет летать по маршруту Санкт-Петербург – Череповец – Екатеринбург и в обратном направлении по маршруту Калининград – Череповец – Екатеринбург, - рассказали в пресс-службе аэропорта. – В пути между столицей Урала и волгоградским городом составит всего два часа.

Это не все радостные новости. Недавно мы рассказывали, что Кольцово сделал рейсы из Екатеринбурга до Мюнхена, что в Германии, круглогодичными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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