2020-01-22T09:45:04+03:00
Происшествия

На Урале ищут очевидцев смертельной аварии с грузовиком

«КамАЗ» протаранил две легковушки, водитель одной из них от полученных травм погиб
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: "Екатеринбург - Серов (online)"Фото: "Екатеринбург - Серов (online)"
Изменить размер текста:

Полиция Нижнего Тагила разыскивает очевидцев смертельного ДТП, которое произошло накануне Нового года, 20 декабря около 14:25, в районе поселка Горноуральский (163-й километр трассы ЕкатеринбургСеров).

- Двигаясь по дороге, водитель «КамАЗа» выехал на встречку и протаранил две легковушки: Chery и Hyundai, - рассказали в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское». – От сильного удара водитель Chery скончался на месте, «скорая» не успела ему помочь. Больше никто не пострадал.

Фото: "Екатеринбург - Серов (online)"

Фото: "Екатеринбург - Серов (online)"

Теперь полиция ищет очевидцев этой аварии. Тех, кому известны какие-либо обстоятельства, просят обратиться в СУ МУ МВД «Нижнетагильское» по телефонам: 8 (3435) 97-61-82 или 8 (3435) 97-61-83. Или прийти лично по адресу: улица Островского, 7, кабинет 508.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замкнуло проводку: в пожаре на окраине Екатеринбурга погибла молодая девушка
Два часа в пути: в Кольцово появился новый рейс в Череповец
На Урале ищут очевидцев смертельной аварии с грузовиком
До чего дошли: врачи Екатеринбурга лечат рак с помощью клеточных технологий
Пять месяцев ничего не делали: уральскую таможню наказали за медлительность
Прокуратура просит мэрию Екатеринбурга вернуть в метро Екарту для школьников
Свердловские приставы наказали «робота» за назойливые звонки
Новым министром здравоохранения России стал уралец
Уральские волонтеры создают «карту камер»
Очень напряженная игра и ошибки: «Уралочка» обыграла француженок
В Нижнем Тагиле до конца года снесут 117 домов-бараков
Полыхал на площади в 300 «квадратов»: в Екатеринбурге сгорел двухэтажный коттедж
В центре Екатеринбурга продают старинную усадьбу за 98 миллионов
«Автомобилист» обыграл нижнекамский «Нефтехимик»
Велодорожки, музыкальные инструменты и шезлонги с массажем ног: сквер в Екатеринбурге изменят до неузнаваемости
Высокопоставленный представитель МВД России посетила госпиталь свердловского гарнизона полиции
Следователи рассказали, что привело к смерти екатеринбуржца Сергея Суетина, которого искали месяц
«Шла домой из школы»: в Екатеринбурге водитель сбил девочку, идущую по пешеходному переходу
«Остановили внедорожник»: инспекторы ГИБДД спасли екатеринбуржцев, машина которых угодила в кювет
Легендарный декан журфака УрФУ стал почетным гражданином Свердловской области
«Столкнулась с деревом и сломала ноги»: на Урале 9-летняя девочка пострадала, катаясь на «бублике»
Количество тяжеловесных поездов на СвЖД выросло на 18% в 2019 году
Ушла к родственникам и исчезла: в Екатеринбурге пропала молодая девушка
Снова ремонтируют мост: на свердловской трассе перекрыли движение
«Учился метать ножи и случайно попал в голову»: уральца отправили в колонию на 11 лет за убийство своего дяди
На Урале прокуратура проверит батуты, на которых мальчик сломал ногу
Власти Екатеринбурга построят приют для бездомных кошек и собак
На Урале родители прятали детей от ГИБДД под одеялами
На Урале чиновнице устроили выговор за подработку учительницей