На Урале ищут очевидцев смертельной аварии с грузовиком

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:45:04+03:00

«КамАЗ» протаранил две легковушки, водитель одной из них от полученных травм погиб

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Полиция Нижнего Тагила разыскивает очевидцев смертельного ДТП, которое произошло накануне Нового года, 20 декабря около 14:25, в районе поселка Горноуральский (163-й километр трассы Екатеринбург – Серов).

- Двигаясь по дороге, водитель «КамАЗа» выехал на встречку и протаранил две легковушки: Chery и Hyundai, - рассказали в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское». – От сильного удара водитель Chery скончался на месте, «скорая» не успела ему помочь. Больше никто не пострадал.

Фото: "Екатеринбург - Серов (online)"

Теперь полиция ищет очевидцев этой аварии. Тех, кому известны какие-либо обстоятельства, просят обратиться в СУ МУ МВД «Нижнетагильское» по телефонам: 8 (3435) 97-61-82 или 8 (3435) 97-61-83. Или прийти лично по адресу: улица Островского, 7, кабинет 508.

ИСТОЧНИК KP.RU