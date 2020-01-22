2020-01-22T09:19:59+03:00
Общество

До чего дошли: врачи Екатеринбурга лечат рак с помощью клеточных технологий

Новые методы используются только в самых сложных случаях
Мария Трапезникова
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Врачи Екатеринбурга лечат рак с помощью клеточных технологийВрачи Екатеринбурга лечат рак с помощью клеточных технологийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловском онкодиспансере врачи начали лечить больных раком пациентов с помощью новых технологий. Клеточная терапия опухолевых патологий – одно из самых перспективных и динамично развивающихся направлений в онкологии. Обычно к ней прибегают только в том случае, если стандартная терапия уже не помогает.

- Если обычные протоколы лечения не эффективны, не подействовали на опухоль, не остановили рост и распространение метастазов, мы рассматриваем возможность провести пациенту активную клеточную иммунотерапию, - объяснил завотделением персонализированной терапии Александр Замятин. – Мы пробуем обучить его собственные здоровые клетки борьбе против раковых.

Как это все происходит: у пациента берут кровь из вены, выделяют из нее миелоидные клетки (предшественники ДНК), культивируют, обрабатывают и получают из них уже зрелые дендритные клетки. После этого из них готовят вакцину.

Цель этой вакцины – сформировать такой иммунный ответ у пациента, который бы имел положительный эффект в борьбе с раком. Сейчас врачи свердловского онкодиспансера планируют проводить по 4-6 подобных терапий в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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