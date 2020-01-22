2020-01-22T08:58:43+03:00
Общество

Пять месяцев ничего не делали: уральскую таможню наказали за медлительность

Начальник отделения дознания таможни «отделался» замечанием
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Уральская транспортная прокуратура рассмотрела дело нескольких мужчин, которые в ноябре прошлого года попытались вывезти из России больше 30 килограммов специального медоборудования для стоматологии. Контрабандистов задержали таможенники аэропорта Кольцово.

В коробках, которые пассажиры прятали в багаже, обнаружили запчасти для бор-машин, приборы для отбеливания зубов, маски и упаковки для хранения инструментов. Всего порядка 126 стоматологических установок на сумму больше 5,9 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- В ходе расследования уголовного дела должностными лицами таможни допущены нарушения требований Уголовно-процессуального кодекса РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства, - рассказали в транспортной прокуратуре.

А если конкретней, то в течение пяти месяцев с момента возбуждения уголовного дела таможенники так и не назначили ряд идентификационных экспертиз. Тогда прокуратура распорядилась немедленно назначить все необходимые процедуры. А начальнику отделения дознания таможни вынесли замечание за медлительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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