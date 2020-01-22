2020-01-22T08:33:58+03:00
Общество

Прокуратура просит мэрию Екатеринбурга вернуть в метро Екарту для школьников

Ответ от администрации придет только через месяц
Мария Трапезникова
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Прокуратура просит мэрию Екатеринбурга вернуть в метро Екарту для школьниковПрокуратура просит мэрию Екатеринбурга вернуть в метро Екарту для школьниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Екатеринбурга подключилась к обсуждению о возвращении проездной Екарты в городской метрополитен - для школьников. Ведомство порекомендовало мэрии все же вернуть единый проездной. Ответ прокуратуры опубликовала на своей странице в Facebook общественница Екатерина Петрова.

В ведомстве отметили, что вопрос «доступности транспортных услуг очень важен для учащихся», поэтому рекомендации были направлены в администрацию еще 13 января. Однако ответ Петрова сможет получить не раньше, чем через месяц.

Фото: Екатерина Петрова

Фото: Екатерина Петрова

- Ну вот и прокуратура подключилась к решению вопроса со стоимостью проезда для школьников. Правда, в виде общих рекомендацию, но тем не менее, - написала общественница. – Ждем уже, что скажет мэрия – когда введут временный вариант единого проездного с метро за 1 360 рублей.

Напомним, что вопрос о возвращении Екарты для школьников тянется с прошлого года - родители были возмущены, что после отмены единого проездного, затраты на проезд увеличились сразу в несколько раз. И попросили вернуть его. Однако в РЭК объяснили, почему это невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Прокуратура просит мэрию Екатеринбурга вернуть в метро Екарту для школьников
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